Пертахия стала 5-й в парном могуле на этапе КМ в Японии

Американка Джелин Коф показала лучший результат в парном могуле на этапе Кубка мира в Японии. Второй стала Юлия Галышева из Казахстана, а замкнула тройку призеров еще одна американка Оливия Джаччо. Россиянки Марика Пертахия и Регина Рахимова заняли 5-е и 14-е места соответственно.

У мужчин в данной дисциплине первым стал канадец Майкл Кингсбери. На второй строчке расположился француз Бенжамен Каве, а замкнул тройку австралиец Мэтт Грэм. Россияне Максим Михайлов и Егор Ануфриев заняли 31-е и 35-е места соответственно.

Тазавако (Япония)

Кубок мира

Парный могул

Женщины

1. Коф (США)

2. Галышева (Казахстан)

3. Джаччо (США)

4. Х. Дюфур-Лапуант (Канада)

5. ПЕРТАХИЯ (Россия)

6. Нод (Канада)

14. РАХИМОВА (Россия)

Мужчины

1. Кингсбери (Канада)

2. Каве (Франция)

3. Грэм (Австралия)

4. Рейхерд (Казахстан)

5. Ф. Маркис (Канада)

6. Брэд. Уилсон (США)

31. МИХАЙЛОВ (Россия)

35. АНУФРИЕВ (Россия)