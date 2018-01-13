Никитина получила травму на этапе Кубка мира в США

Главный тренер сборной России Александр Долгов рассказал о состояниии россиянки Любови Никитиной. По его словам, спортсменка получила сотрясение мозга на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Дир-Вэлли. По итогам соревнований в США она заняла 12 место.

- Люба Никитина получила травму небольшую: зацепилась брекетами за барьер, ее увезли в больницу, - цитирует "Р-Спорт" Никитину. - Она получила сотрясение мозга, синяк на лице. Она в целом нормально себя чувствует. Сейчас по медицинским показаниям посмотрят как что и решат по следующему этапу. Сама она, конечно, хочет выступать.