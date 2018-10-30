"Мария стала уезжать на Ибицу, пропускала занятия". В клинике прокомментировали иск Комиссаровой

На официальном сайте "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" опубликован комментарий по поводу ситуации с российской фристайлисткой Марией Комиссаровой. Сегодня стало известно, что Комиссарова подала иск на клинику, утверждая, что ее лечение прошло впустую. По мнению Комиссаровой, глава клиники доктор Евгений Блюм не мог не знать, что услуги, оказанные ей по договору, не могут привести к полному восстановлению после травмы. Комиссарова сломала позвоночник на тренировке перед Олимпиадой в Сочи.

"Встать на ноги за год" не звучало никогда. Но человек склонен слышать и понимать все так, как он хотел бы. Позднее Мария выступит с оскорбительными высказываниями в адрес доктора Блюма и будет настаивать, что доктор обещал за один год восстановить все двигательные функции.

Вторым этапом восстановления должно было стать т.н. "проторение" - восстановление сосудов, нервов и лимфатических протоков. Благодаря этому возможно восстановить пострадавшие в результате травмы нижние конечности. Ведь сами ноги не травмировались, они просто "отцепились" от центра. Целью доктора на втором этапе реабилитации Марии Комиссаровой было восстановить связь центра с периферией. На тот момент всё было понято и принято. И началась работа по 5-6 часов ежедневно, Мария стала замечать положительные сдвиги. Воодушевленная результатами, она старалась еще больше.

Второй этап – это на 90 процентов личная работа пациента. Восстановление утраченных вторично функций движения, удержания управления, согласования баланса, обучение с нуля ползать, сидеть без опоры, стоять у опоры на двух, на одной ноге, ходить на степперах. Мышцы атрофированы, нейродинамические связи разрушены, навыки утрачены, мышцы надо заново закачивать до достаточных объемов и размеров. Достижения надо приращивать с фанатизмом спортсмена-чемпиона. Остановиться, отдохнуть сидя в коляске несколько дней - это снова реальный откат. Только тренироваться, есть и спать, весь световой день. Работа - отдых, работа – отдых.

Однако недовольство Марии нарастало, а настойчивость доктора прогрессировала. По завершении года восстановления, когда результат уже был очевидным, Мария стала уезжать в Питер, на Ибицу, на океан, пропускала занятия.

Затем встал вопрос об отсутствии денег на продолжение восстановления. Доктор разрешил заниматься в клинике бесплатно, с условием, что на тренажерах с Марией будет работать её муж Алексей. Но Мария занималась всего три-четыре раза в неделю, по 1-2 часа, в расслабленном режиме. Так прошло около 3 месяцев, а после Мария прекратила посещать клинику совсем", - говорится в сообщении на сайте клиники.

Полную версию комментария клиники можно прочитать по ссылке.