Мария Комиссарова: "До последнего надеялась на положительный эффект от лечения"

Российская фристайлистка Мария Комиссарова прокомментировала свой иск к клинике по реабилитации. 15 февраля 2014 года она получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки перед Олимпиадой в Сочи. Владелец "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" доктор Евгений Блюм пообещал за год восстановить подвижность ног спортсменки. На лечение в Испании Комиссарова потратила 627 тысяч евро, оно не привело к восстановлению двигательных функций. Она подала в суд на клинику и намерена взыскать с нее 50 миллионов рублей.

- До последнего я надеялась на положительный эффект от лечения, что он может наступить спустя какое-то время. Но ничего не изменилось. К тому же у меня не было достаточного количества моральных и материальных ресурсов на судебные тяжбы: средства ушли на лечение, - цитирует "РИА Новости" Комиссарову.

- Мария пыталась урегулировать этот вопрос в досудебном порядке, - добавила адвокат Комиссаровой Ирина Фаст. - К сожалению, реакции никакой не было. Клиника даже формально не ответила на ее письмо. Ей оставили единственный выход в данной ситуации - обращаться в суд за защитой своих прав. Главная цель, которую преследует Мария, - добиться справедливости и показать пример всем пациентам, попавшим в аналогичную ситуацию.