Фристайлистка Мальцева пропустит Олимпийские игры из-за травмы

Россиянка Екатерина Мальцева, выступающая в дисциплине ски-кросс, не поедет на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Долгов.

Спортсменка получила разрыв крестообразных связок колена и уже перенесла операцию.

– Мальцева получила травму, у нее разрыв крестов. Ей сделана операция, и спортсменка точно пропустит Олимпийские игры, – приводит "Р-Спорт" слова Долгова.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. Россияне, допущенные к соревнованиям, будут выступать под аббревиатурой OAR (олимпийский спортсмен из России).