Чирцова - 14-я в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Италии

Словенец Филип Флисар победил в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Инничене. Среди женщин первенствовала немка Хайди Захер. Россиянка Анастасия Чирцова показала 14-й результат.
Этап Кубка мира
Инничен (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Ски-кросс
1. Филип Флисар (Словения)
2. Кристоф Варштеттер (Австрия)
3. Арно Боволента (Франция)...
23. Игорь Омелин (Россия)...
29. Сергей Ридзик (Россия)
Женщины
Ски-кросс
1. Хайди Захер (Германия).
2. Фанни Смит (Швейцария).
3. Мариэлла Бергер Саббатель (Франция)...
14. Анастасия Чирцова (Россия)