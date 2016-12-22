Чирцова - 14-я в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Италии

Словенец Филип Флисар победил в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Инничене. Среди женщин первенствовала немка Хайди Захер. Россиянка Анастасия Чирцова показала 14-й результат.



Этап Кубка мира

Инничен (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Ски-кросс

1. Филип Флисар (Словения)

2. Кристоф Варштеттер (Австрия)

3. Арно Боволента (Франция)...

23. Игорь Омелин (Россия)...

29. Сергей Ридзик (Россия)

Женщины

Ски-кросс

1. Хайди Захер (Германия).

2. Фанни Смит (Швейцария).

3. Мариэлла Бергер Саббатель (Франция)...

14. Анастасия Чирцова (Россия)