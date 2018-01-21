Российский фристайлист Максим Буров завоевал Хрустальный глобус в лыжной акробатике по итогам Кубка мира. Сегодня он победил на заключительном этапе в Лейк-Плэсиде и, таким образом, занял первое место в общем зачете. У него 355 очков.

Вторым стал китаец Цзя Цзунян (329), третьим – белорус Антон Кушнир (320). Другой россиянин Илья Буров (161) занял седьмое место.

У женщин россиянка Кристина Спиридонова (237) стала третьей в общем зачете. Победителем стала китаянка Сюй Мэнтао (405), второе место заняла белоруска Анна Гуськова (361). Россиянка Александра Орлова заняла девятое место (176), а Алина Гриднева – десятое (170).