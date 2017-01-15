07:15 | ФРИСТАЙЛ

Буров и Спиридонова стали третьими на этапе Кубка мира в Лэйк-Плэсиде

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Фристайлист Максим Буров занял третье место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Лэйк-Плэсиде, набрав 107,32 балла. Выиграл соревнования белорус Антон Кушнир (120,36). Вторым стал американец Мак Бохоннон (119,46). Четвертое место занял еще один россиянин Станислав Никитин (98,41).

Соревнования у женщин выиграла американка Эшли Колдуэлл (99,63). Второй стала австралийка Даниэль Скотт (92,00), третьей - россиянка Кристина Спиридонова (81,27), четвертой - ее соотечественница Александра Орлова (77,43).

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Материалы REN-TV

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