Александр Долгов: "Операция Ридзика носила плановый характер"

Главный тренер сборных команд России по фристайлу Александр Долгов заявил, что операция бронзового призера Олимпиады-2018 Сергея Ридзика была запланирована заранее и уже в пятницу он приедет в Крым на тренировочный сбор.

- Сергею Ридзику была сделана плановая операция - ему наложили два шва, почистили мениск, - цитирует "Р-Спорт" Долгова. - Повреждение после Олимпиады его немного беспокоило, поэтому решили сделать операцию, пока есть время. Уже в пятницу он приедет в Алушту на тренировочный сбор команды. На ход подготовки Сергея к сезону эта операция не повлияет. Чемпионат мира состоится только в феврале, поэтому время у нас еще есть. Сейчас он будет работать по индивидуальному плану, а через месяц - уже в полном объеме.

Тренировочный сбор сборных команд России продлится до 11 июля.