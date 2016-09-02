Александр Долгов: "Новые критерии отбора российских могулистов обозначены на совещании тренеров"

Главный тренер национальной команды РФ Александр Долгов подчеркнул, что на всероссийском совещании тренеров были обозначены новые критерии отбора могулистов на этапы Кубка мира, чемпионата мира, а также в состав сборной России на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане.

Совещание прошло в пятницу в Олимпийском комитете России (ОКР), в нем приняли участие все региональные тренеры, работающие в региональных школах, тренерский штаб сборной команды по могулу, старший тренер Стив Фиринг, главный тренер Александр Долгов, а также президент федерации Алексей Курашов. Также были представители Москомспорта и ЦСП Москомспорта.

- Были обозначены критерии расширенного отбора на этапы Кубка мира: у нас есть централизованная команда, которая обеспечила себе железобетонное участие, а также свободная квота, на которую претендуют региональные спортсмены, - приводит "Р-Спорт" слова Долгова.

Долгов также рассказал, что были внесены предложения со стороны региональных тренеров, с чем федерация согласилась.

"Отбор на первый этап Кубка мира, который проходит в Финляндии, будет проводиться на контрольной тренировке, где будет выноситься окончательное решение об участии спортсмена по дополнительной квоте. Были вопросы по подготовке и отбору команды на чемпионат мира, по формированию расширенного состава сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане.

Рассматривали, как регионы провели лето. По работе по Эльбрусу были подведены итоги. Обсудили календарь предстоящих всероссийских соревнований".