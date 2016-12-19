Александр Долгов: "Никитина будет бороться за медали чемпионата мира"

Главный тренер сборной России Александр Долгов считает, что Любовь Никитина входит в число претендентов на медали чемпионата мира, который пройдет в марте. По итогам прошлого сезона 17-летняя спортсменка стала обладательницей приза "Новичок года". На этапе Кубка мира в Китае Никитина заняла третье место в лыжной акробатике и впервые попала на подиум.

- Тренерский штаб планомерно работал и мы предполагали, что в этом сезоне Люба должна начать занимать призовые места на Кубке мира, - цитирует ТАСС Долгова. - С Никитиной проводилась системная работа, прогресс отмечается и у многих других наших молодых спортсменов. Сейчас у Любы достаточно сложная программа на двойном трамплине, для девочек это очень высокий уровень. За межсезонье ее программа была усложнена, был добавлен дополнительный прыжок, что позволяет конкурировать с лидерами в сегодняшнем формате акробатики.

Сейчас перед Никитиной стоит задача стабильно прыгать свою программу и грамотно подходить к чемпионату мира. Усложнять программу она уже не будет, но продолжит работать над чистотой исполнения. В акробатике всегда бывает фактор везения, но если все сложится, то Никитина сможет бороться за медали чемпионата мира.