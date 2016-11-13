Зрители "Гран-при Бразилии" освистали дирекцию гонки

Зрители "Гран-при Бразилии" выразили недовольство решением дирекции остановить гонку из-за неблагоприятных погодных условий. Когда на автодроме появилось объявление о красном флаге на 28-м круге дистанции, болельщики на всех трибунах засвистели и недовольно загудели. Многие стали показывать большими пальцами вниз, осуждая решение об остановке гонки.

Отметим, что из-за аварии Кими Райкконена гонка останавливалась на 21-м круге, после чего ее возобновили на непродолжительное время в режиме машины безопасности.