Жена Росберга: "Не могла смотреть последние круги гонки"

Жена пилота "Мерседеса" Нико Росберга Вивиан призналась, что не смотрела последние круги гонки "Гран-при Абу-Даби". Ее муж финишировал вторым, что позволило ему завоевать впервые в карьере чемпионский титул.

– Это просто невероятно. Он мечтал об этом, когда был еще маленьким мальчиком, – цитирует ВВС Вивиан. – Нико очень много работал и заслужил это. Сюда приехали около 15 его друзей, причем он об этом еще не знает – это будет большой сюрприз.

Что-то невероятное. Я просто переполнена эмоциями. Честно скажу, что не могла смотреть последние несколько кругов.