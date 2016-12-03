Жан Тодт: "Я восхищен работой "Мерседеса"

Президент ФИА Жан Тодт выразил восхищение формой "Мерседеса" в последние годы. Пилоты немецкой команды выиграли 51 гонку и 56 квалификаций в 59 "Гран-при" с 2014 года.

– Росберг стал чемпионом на удивительной машине, – цитирует F1i Тодта. – Автоспорт очень специфичен. Тут все важно: машина, команда, пилот. Все должно быть на уровне. Под руководством Тото Вольффа "Мерседесу" удалось собрать все компоненты и получить успех. Часто я слышал жалобы, что "Мерседес" слишком силен, но он был слишком быстр, потому что лучше других проделал свою работу. Я восхищен, потому что знаю, насколько это сложно.

Росберг боролся в этом году с великим чемпионом, с Хэмилтоном. Я многое читал об их борьбе, много мнений. Но оба сталкивались с разными трудностями по ходу сезона. И в итоге лучшим стал Нико. Я поздравляю его и команду.