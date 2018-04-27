Жан Тодт: "Участие Алонсо в гонке "24 часа Ле Мана" полезно для автоспорта"

Президент ФИА Жан Тодт поддержал идею пилота "Макларена" Фернандо Алонсо выступить в гонке "24 часа Ле Мана". По его словам, это способствует популяризации автоспорта в целом.

– Это хорошо для нашего спорта, – цитирует EFE Тодта. – Это его личное решение, которое нужно уважать. 20 или 30 лет назад многие пилоты "Формулы-1" выступали в "Формуле-2" и других мировых сериях. Также было много тестов в "Формуле-1", а сейчас их нет. Алонсо стремится развивать автоспорт. У него есть отличные программы по картингу. Он привлекает молодежь в гонки.