22:18 1 февраля | ФОРМУЛА-1

Жан Тодт: "Мика Шумахера нужно оставить в покое"

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Президент ФИА Жан Тодт призвал не создавать большого ажиотажа вокруг сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мика. Мик Шумахер в предстоящем сезоне будет выступать в европейской "Формуле-3".

– Мик замечательный мальчик, и я прошу для него всего об одном: оставьте его в покое, не давите на него, – цитирует SiD Тодта. – У Мика свой карьерный путь. Он любит автоспорт и доказал свое мастерство в "Формуле-4". Но мы должны оставить его в покое, чтобы он продолжал расти и развиваться, набирая уверенность в себе.

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Материалы REN-TV

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