Жан-Эрик Вернь: "Я выступал гораздо лучше Квята"

Бывший гонщик "Торо Россо" Жан-Эрик Вернь в интервью Motorsport-Total рассказал о том, как тяжело переживал уход из "Формулы-1" в конце 2014 года.

Французу обещали место в "Ред Булле" в случае ухода Себастьяна Феттеля. Но когда немец решил перейти в "Феррари", на его место взяли Даниила Квята, а самого Верня не оставили даже в "Торо Россо".

– Дело не в том, было ли это решение правильным или неправильным, – цитирует Autosport Верня. – Просто Квят получил место в "Ред Булле", а я нет, хотя был явно лучше него, особенно в плане набранных очков. У "Торо Россо" были все данные для сравнения. Именно поэтому я был так расстроен, когда покинул "Формулу-1". Я был зол, раздосадован – меня переполняли негативные эмоции. В тот день, когда стало известно о приглашении Квята, я потерял веру в "Ред Булле". Этот тяжелый удар сломал меня. Я был абсолютно потерян.

После ухода из "Торо Россо" Вернь провел несколько сезонов в качестве тест-пилота "Феррари", а затем перешел в "Формулу E", где в прошлые выходные стал чемпионом.