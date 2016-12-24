Жан-Эрик Вернь: "Ред Булл" стал моим самым большим препятствием в карьере"

Французский пилот Жан-Эрик Вернь признался, что его самой большой проблемой была принадлежность к молодежной системе "Ред Булла". Сейчас он выступает в "Формуле-Е", а в "Королевских гонках" провел 58 "Гран-при" за рулем "Торо Россо" с 2012 по 2014 год.

– Ситуация получилась забавная, потому что самым большим препятствием в карьере для меня стал "Ред Булл", – цитирует F1i Верня. – Когда я остался вне "Формулы-1", у меня не было менеджера. Все хорошо, когда дела с "Ред Буллом" ладятся, но когда возникают сложности, вам некуда деваться. Но мне повезло – я нашел выход. "Ред Булл" помог мне добраться до "Формулы-1", но из-за него же я ее и покинул.