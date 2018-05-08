Жан-Эрик Вернь: "Ферстаппен слишком сильно рискует"

Бывший пилот "Формулы-1" Жан-Эрик Вернь считает, что гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен слишком сильно рискует в гонках. Француз также отметил, что не жалеет об уходе из "Формулы-1", поскольку теперь выступает в "Формуле-Е" и WEC.

– Я не жалею о том, что ушел из "Формулы-1", – цитирует F1i Верня. – Хотя меня приглашали вернуться, как это случилось с Хартли в "Торо Россо". Но я сомневался, соглашаться ли. Поскольку сейчас я выступаю в двух сериях за сильные команды, способные побеждать.

В "Ред Булле" большое давление на молодых пилотов. Даже Ферстаппен, который очень талантлив, слишком сильно рискует. Если он сконцентрируется на гонке и успокоится, то все будет в порядке.