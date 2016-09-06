Жак Вильнев: "Я стал поклонником Райкконена"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев кардинально изменил свое отношение к пилоту "Феррари" Кими Райкконену. В прошлые годы канадец регулярно критиковал финна. В частности, Вильнев одним из первых негативно отозвался о его возвращении в "Феррари" в 2014 году, заявив тогда, что "Скудерия" поступила безумно, поскольку финн не может развивать машину, работать с инженерами и не любит спонсорские мероприятия.

– Я стал поклонником Кими, – цитирует Autosport Вильнева. – Меня очень удивил его прогресс в последнее время, он очень хорошо пилотирует. Складывается впечатление, что он сосредоточен как никогда. Еще два года назад казалось, что Райкконен просто отрабатывает свой контракт. Но теперь все по-другому.

Кими выглядит довольным, много общается со СМИ. Он стал более мотивирован и получает удовольствие от гонок. Я думаю, тот факт, что он обзавелся семьей – женился, стал отцом, – изменил его и сделал счастливым. Кажется, он нашел правильный баланс в жизни.