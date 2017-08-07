Жак Вильнев: "Я не понял действий "Мерседеса" в Венгрии"

Чемпион мира 1997 года в "Формуле-1" Жак Вильнев раскритиковал поведение "Мерседеса" в гонке "Гран-при Венгрии". В конце гонки Валттери Боттас пропустил на третье место Льюиса Хэмилтона, который пообещал вернуть его ему, если не обгонит "Феррари", а перед финишем сдержал слово.

– Я не понимаю политики "Мерседеса", – цитирует F1i Вильнева. – Потому что Боттас не заслужил возвращения на третье место. Он отставал постоянно и не мог держать темп Хэмилтона. Льюис повел себя по-джентльменски, но при этом поставил под угрозу свои шансы на титул. В "Феррари" же вряд ли пропустили Хэмилтона, поскольку Райкконен ехал за Феттелем и мог использовать DRS в случае опасного приближения Хэмилтона. "Феррари" умнее поступила тактически, не оставив Хэмилтону возможности.