Жак Вильнев: "Я не понимаю "Торо Россо"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев не понимает, почему "Торо Россо" согласилась на сделку с "Хондой". Японские мотористы будут поставлять итальянской команде двигатели в следующем сезоне.

– Я не понимаю "Торо Россо", – цитирует Autosport Вильнева. – Они видели, что происходит на протяжении трех лет. Как они себе представляют помощь со стороны "Хонды"? Если вы хотите сэкономить на этом, то через два года придется поплатиться за такое дело. Да, вы сэкономили. Но стоит ли ради этого плестись в хвосте? Это похоже на то, когда команды начинают подписывать рента-драйверов. А потом они умирают. "Макларен" выжил, потому что это "Макларен". А мы говорим о "Торо Россо". Нужно быть осторожнее. Это большая ставка. Что может предложить "Хонда"? Ничего.