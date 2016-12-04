Жак Вильнев: "Возможно, Росберг пообещал жене, что закончит карьеру, когда станет чемпионом"

Бывший чемпион мира Жак Вильнев считает, что Нико Росберг устал после сезона 2016 года, в котором стал чемпионом. 31-летний немец объявил о завершении карьеры, что стало неожиданностью для Вильнева.

– Уход Нико стал большой неожиданностью, – цитирует F1i Вильнева. – Сначала я думал, что это шутка. Иногда трудно понять такие решения. Когда ставишь себя на его позицию, не видишь оснований для такого решения. Но причин может быть много. Мы видели его уставшим, особенно в Абу-Даби. Возможно, он просто исчерпал ресурсы. Росберг исполнил свою мечту и истощен. Или он пообещал жене, что закончит карьеру, когда станет чемпионом.