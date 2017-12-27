Жак Вильнев: "Сложно было построить более ужасную трассу, чем в Абу-Даби"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев раскритиковал трассу в Абу-Даби, на которой завершается сезон "Формулы-1". По его мнению, гонка 2017 года получилась невероятно скучной.
– Интересно, как можно было спроектировать трассу, которая так ужасна, – цитирует Motorsport Вильнева. – Пилотам самим сложно наслаждаться этой трассой. Я не понимаю, как ее можно было построить. Ведь у них было пустая площадка, на которой можно построить что угодно. Никаких поворотов толковых тут нет. Когда сезон заканчивается на такой трассе, остается осадок. Очень жаль.
Kimi_
Оооо Жакушка высрался опять..давно полоумного не было слышно
08:06
abs68
Вильнев вечно чем-то недоволен, мне кажется у него может какие-то личные проблемы или со здоровьем
22:23 27 декабря
Джерри. Без Тома.
SSNA7 Колоб, открою тебе секрет, в Сочи рисовали вокруг того, что уже было. ================= в Сочи хотя бы дождь может пойти и сделать гонку интересной. И вероятность пейскара в Сочи - 100%. В Абу Даби - просто покатушки-зевушки.
20:58 27 декабря
Джерри. Без Тома.
Дайте мне скотч, ибо сам он свой рот не закроет никогда.
20:56 27 декабря
lavric999
Как он уже достал, все ноет и ноет, по всякому поводу! Не берите у этого ... интервью и не публикуйте! Все у него плохо и всех винит, гов.о на палочке!
20:54 27 декабря
SSNA7
Колоб, открою тебе секрет, в Сочи рисовали вокруг того, что уже было. Для особо одарённых очкастый подчеркнул: "Ведь у них было пустая площадка, на которой можно построить что угодно."
20:37 27 декабря
hardcore f1 fan
Трасса действительно просто уг. Бидуинам как гламурным воронам лиж бы побольше блеска было_
20:24 27 декабря
spetrov
Вильнев, ты - лох. Слушай КолобокКолобкова.
19:42 27 декабря
КолобокКолобков
Очкарик, в Сочи то Смогли!
19:32 27 декабря