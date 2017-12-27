19:21 27 декабря | Формула-1

Жак Вильнев: "Сложно было построить более ужасную трассу, чем в Абу-Даби"

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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев раскритиковал трассу в Абу-Даби, на которой завершается сезон "Формулы-1". По его мнению, гонка 2017 года получилась невероятно скучной.

– Интересно, как можно было спроектировать трассу, которая так ужасна, – цитирует Motorsport Вильнева. – Пилотам самим сложно наслаждаться этой трассой. Я не понимаю, как ее можно было построить. Ведь у них было пустая площадка, на которой можно построить что угодно. Никаких поворотов толковых тут нет. Когда сезон заканчивается на такой трассе, остается осадок. Очень жаль.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Kimi_

Оооо Жакушка высрался опять..давно полоумного не было слышно

08:06

abs68

Вильнев вечно чем-то недоволен, мне кажется у него может какие-то личные проблемы или со здоровьем

22:23 27 декабря

Джерри. Без Тома.

SSNA7 Колоб, открою тебе секрет, в Сочи рисовали вокруг того, что уже было. ================= в Сочи хотя бы дождь может пойти и сделать гонку интересной. И вероятность пейскара в Сочи - 100%. В Абу Даби - просто покатушки-зевушки.

20:58 27 декабря

Джерри. Без Тома.

Дайте мне скотч, ибо сам он свой рот не закроет никогда.

20:56 27 декабря

lavric999

Как он уже достал, все ноет и ноет, по всякому поводу! Не берите у этого ... интервью и не публикуйте! Все у него плохо и всех винит, гов.о на палочке!

20:54 27 декабря

SSNA7

Колоб, открою тебе секрет, в Сочи рисовали вокруг того, что уже было. Для особо одарённых очкастый подчеркнул: "Ведь у них было пустая площадка, на которой можно построить что угодно."

20:37 27 декабря

hardcore f1 fan

Трасса действительно просто уг. Бидуинам как гламурным воронам лиж бы побольше блеска было_

20:24 27 декабря

spetrov

Вильнев, ты - лох. Слушай КолобокКолобкова.

19:42 27 декабря

КолобокКолобков

Очкарик, в Сочи то Смогли!

19:32 27 декабря