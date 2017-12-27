Жак Вильнев: "Сложно было построить более ужасную трассу, чем в Абу-Даби"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев раскритиковал трассу в Абу-Даби, на которой завершается сезон "Формулы-1". По его мнению, гонка 2017 года получилась невероятно скучной.

– Интересно, как можно было спроектировать трассу, которая так ужасна, – цитирует Motorsport Вильнева. – Пилотам самим сложно наслаждаться этой трассой. Я не понимаю, как ее можно было построить. Ведь у них было пустая площадка, на которой можно построить что угодно. Никаких поворотов толковых тут нет. Когда сезон заканчивается на такой трассе, остается осадок. Очень жаль.