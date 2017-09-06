Жак Вильнев: "Ред Булл" держит Квята только из-за его национальности"

Чемпион мира-1997 Жак Вильнев в интервью изданию F1nal-lap в очередной раз жестко раскритиковал пилота "Торо Россо" Даниила Квята, обвинив россиянина в нежелании самосовершенствоваться и признать собственные ошибки. 23-летний Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году. После сезона в "Торо Россо" его взяли в "Ред Булл". Однако после четырех гонок сезона-2016 Квята отправили обратно в младшую команду.

– Квят неплохо провел дебютный сезон в "Торо Россо", но затем словно наткнулся на невидимую стену, – приводит Autosport слова Вильнева. – Не знаю, что пошло не так в "Ред Булле", но в психологическом плане у него возникли большие проблемы. Он провел две-три хорошие гонки, но при этом всегда балансировал на грани. На "Грап-при Китая"-2016 (Квят финишировал третьим) ему повезло, но очевидно, что постоянно так везти не может. Он так и не смог адаптироваться в "Ред Булле", а обратный перевод в "Торо Россо" стал для него тяжелым ударом, после которого он до сих пор не оправился.

Квят по-прежнему уступает в скорости Сайнсу и не делает по сути ничего, кроме глупостей. Получая очередные штрафные очки, он говорит: "Посмотрим, что будет дальше", а в следующей гонке делает тоже самое. Он напоминает школьника, которого снова и снова наказывают за одинаковые проступки. Совершив очередную глупость и получив новый штраф, Квят вылезает из машины и говорит: "Я не сделал ничего плохого". Интересно, как при таком отношении гонщик может стать лучше? Но с ним этого и не происходит: сейчас он выступает на том же уровне, что в дебютных гонках за "Торо Россо". Этот парень никогда не оглядывается назад и считает, что ему не нужно ничего менять. Может быть, внутри он самокритичен, но внешне такого впечатления не производит.

То же самое происходит с Сайнсом, который за три-четыре года нисколько не изменился. Только он еще плюет в сторону "Торо Россо", заявляя, что ему не нравится машина и как он хочет выступать за топ-команду. Я не удивлюсь, если оба этих парня не задержатся надолго в "Формуле-1". В конце концов есть Пьер Гасли, который, скорее всего, кого-то из них заменит.

На руку Квяту играет то, что "Ред Буллу" нужен российский гонщик – по политическим и медийным причинам. Очевидно, что в этом году он не заслуживает места в команде и его держат только из-за национальной принадлежности. Но есть и другие российские гонщики, как, например, в "Формуле-2" (Артем Маркелов), которые ждут своей очереди. Думаю, для Квята это самая главная угроза на данный момент.

Жак Вильнев: "Возможно, "Формула-1" слишком быстра для Квята"