Жак Вильнев: "Райкконен никогда не был так хорош, как сейчас"

Чемпион мира 1997 года в "Формуле-1" Жак Вильнев считает, что критика в адрес пилота "Феррари" Кими Райкконена несправедлива. По его мнению, финн в нынешнем сезоне хорошо себя проявляет.

– В этом году Кими не очень везет, но временами он быстрее Феттеля, – цитирует Ilta Sanomat Вильнева. – Зачастую у него получается хорошая квалификация, а в гонке возникают проблемы. Бывает и наоборот. Но он доказал, что может быть на уровне Феттеля. Для "Феррари" это лучшая пара пилотов. Не думаю, что в прошлом Райкконен был лучше. Он никогда так хорошо не выглядел.