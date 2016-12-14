Жак Вильнев: "Проблема "Формулы-1" - в появлении слишком молодых новичков"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев признался, что ему не нравится появление большого числа молодых пилотов в "Формуле-1". По его словам, в этот спорт нужно приходить с большим опытом.

– Я считаю, что опыта многих новичков недостаточно, – цитирует Motorsport Вильнева. – Обычно пилоты приходят в "Формулу-1" с наполовину заполненным чемоданом опыта, а потом постепенно прогрессируют, пополняя его. Сейчас же все больше гонщиков приходит с едва приобретенным "чемоданом", а иногда даже с нераспечатанным. Это явная проблема. "Формула-1" должна оставаться собой – вершиной автоспорта. Люди не понимают, насколько сложно забраться на эту вершину, но со стороны кажется, будто все сейчас дается легко. Наплыв молодежи не играет на руку имиджу "Формулы-1".