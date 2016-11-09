Жак Вильнев: "Почему Феттеля не дисквалифицировали?"

Бывший чемпион мира Жак Вильнев считает, что пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля следовало наказать жестче после "Гран-при Мексики". Немец был оштрафован на 10 секунд за поведение на трассе, а за его жесткие высказывания в адрес Макса Ферстаппена и Чарли Уайтинга Феттель не был наказан.

– Феттель заслужил большое наказание за его радиопереговоры, – цитирует F1i Вильнева. – Мне, кстати, интересно, почему мы так мало переговоров слышим в эфире. Если бы он такое сказал на футболе в адрес судьи, то получил бы красную карточку. Почему же его не дисквалифицировали на следующую гонку? Нет каких-то конкретных правил на этот счет. Нельзя чтобы пилоты так себя вели, подавали такой пример безнаказанно. Они не показывают, как ведут себя настоящие мужчины, а постоянно жалуются.