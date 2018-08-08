Жак Вильнев: "Лэнс Стролл может перейти в "Форс Индию" уже перед гонкой в Бельгии"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что напарник Сергея Сироткина по "Уильямсу" Лэнс Стролл может перейти в "Форс Индию" уже перед следующим этапом чемпионата мира – "Гран-при Бельгии". Это стало возможным после покупки "Форс Индии" отцом канадского гонщика Лоуренсом Строллом.

– Было очевидно, что Стролл купит "Форс Индию", – цитирует F1i Вильнева, который ранее предсказывал эту сделку. – Но все случилось даже быстрее, чем я думал. "Форс Индия" поспособствует развитию Лэнса в отличие от "Уильямса". Это все же боевая команда. Мне кажется, Лэнс должен закончить сезон в "Форс Индии", а не ждать 2019 года. Да, уже со следующей гонки в Бельгии. У "Форс Индии" лучше машина, пусть механики и инженеры привыкают к Лэнсу уже сейчас перед следующим сезоном. У "Форс Индии" есть Перес и Окон? В "Формуле-1" все возможно. Мы видели это в прошлом. Контракты выкупаются.