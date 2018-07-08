Жак Вильнев: "Кто Сироткина возьмет? После такого сезона?"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что "Уильямс" не сможет выбраться из кризиса в ближайшее время. По его словам, Сергей Сироткин в этой команде только напрасно тратит время.

– Проблема в том, что у его напарника тоже нет опыта, так что ему не у кого учиться, – цитирует Motorsport Вильнева. – Если бы рядом был Фелипе [Масса] или один из пилотов этой категории, он мог бы что-то для себя почерпнуть. Но с Лэнсом? И с его семьей в команде? Со всей этой политической возней… Ты ничему не можешь научиться. Так что позитивного мало.

Посмотрите на Алонсо в "Макларене". Там сразу видна разница. Но для этого нужен опыт. А у этой команды ему нечему учиться. В этом все и дело. Для начала: будут ли его слушать инженеры? Скорее всего, нет. Достаточно ли хороши эти инженеры, чтобы понимать, что ты пытаешься до них донести? Скорее всего, тоже нет. Ты будешь в них сомневаться. Единственный выход в такой ситуации в том, что ты должен быть сильнее них. Но когда ты только пришел в "Формулу-1", у тебя просто нет с собой багажа знаний. Вот и все.

Команда мертва. Нет ни одной причины… Там нет менеджмента. Когда-то у них была возможность сделать правильный выбор. Но они поставили Клэр руководить командой, а не Джонатана Уильямса. Это была большая ошибка. Просто посмотрите, где команда оказалась сейчас.

Когда дела идут таким образом, надо начинать разбираться с вершины пирамиды. Все начинается там. Они просто не понимают, что дальше делать. Надо признать, что она провалилась. Я просто не вижу, как они смогут выбраться.

Проблема в том, что с двумя пилотами без опыта в составе это еще сложнее. Не с такой командой. Вам нужен хотя бы один опытный парень, чтобы второй у него учился, подтягивался. Так что им всем сейчас тяжело.

Кто Сироткина возьмет? После такого сезона? Это еще одна проблема: если вы берете двух рента-драйверов, даже с пятнадцатью или двадцатью миллионами, вы теряете больше на том, что ваша доля призовых становится меньше. Так что те деньги, которые вы заработали, даже не покроют ваши потери. Так что команды будут осторожны.

Это не слишком ему помогло. Не лучший шаг для карьеры.

В любом случае, он должен быть рад, что он в "Формуле-1". Незачем расстраиваться… Если посмотреть на его выступления до этого, не существует причин, почему он должен быть в Ф1. Так что даже если он выступает за худшую команду, он должен быть доволен.