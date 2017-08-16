Жак Вильнев: "Когда Феттель за рулем, он игнорирует все остальное"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне может подвести его эмоциональность. В общем зачете немец опережает Льюиса Хэмилтона на 14 очков.

– Когда Феттель за рулем, он игнорирует все остальное, – цитирует F1i Вильнева. – И это иногда приводит к последствиям. Возможно, Феттель слишком сильно сосредоточен только на том, что делает он сам. Он должен избегать необдуманных поступков и лишнего риска. Ему все еще трудно поддерживать высокий уровень концентрации на протяжении всего сезона.