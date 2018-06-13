Жак Вильнев: "Был потрясен сравнением Ферстаппена с моим отцом"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев раскритиковал трехкратного чемпиона мира Ники Лауду, который сравнил пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена с отцом Жака Жилем Вильневом. По словам Лауды, голландец так же агрессивен на трассе.

– Признаюсь, был потрясен, услышав, как Лауда посмел сравнить Жиля с Ферстаппеном, – цитирует Journal de Montréal Вильнева. – Это стыдно. Возможно, у Лауды есть какие-то проблемы. Если и согласиться с тем, что Макс рискует так, как это делал жиль, то все равно есть разница. Мой отец уважал своих соперников, учился на ошибках. Они совсем разные. Он не поступал как Ферстаппен, который летает по трассе и меняет несколько раз траекторию на треке. Я не понимаю этого сравнения.