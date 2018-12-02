"Здорово вернуться за руль с "Торо Россо". Первая запись Квята в Инстаграме с января

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят опубликовал первую запись в Инстаграме с января 2018 года. По его словам, он рад снова вернуться за руль. Напомним, Квят подписал контракт с "Торо Россо" на сезон-2019. Он вернется в Формулу-1 после годичной паузы.

Последняя запись у него появлялась 11 января и была посвящена подписанию контракта с "Феррари" (как пилот по развитию).

– Здорово вернуться за руль с "Торо Россо". Хотел бы поблагодарить вас за поддержку и добрые слова в этом году. Увидимся в 2019-м!, – написал Даниил Квят.