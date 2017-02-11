"Заубер" покажет новый болид 20 февраля

"Заубер" объявил, что покажет свою новую машину одним из первых. Новый болид С36 будет продемонстрирован 20 февраля, а через два дня в Барселоне "Заубер" проведет так называемый промо-день. ФИА дает командам разрешение на два таких дня в течение года. Во время промо-дня команды могут работать над рекламными и презентационными роликами, а главное – разрешен выезд болидов на гоночную трассу с пробегом не более 100 км за день.

На следующей неделе "Заубер", который уже собрал новую машину, проведет прожиг двигателя "Феррари". Сама итальянская команда провела эту процедуру в пятницу.