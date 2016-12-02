"Заубер" первым представит болид 2017 года

"Заубер" первым проведет презентацию болида на следующий сезон. Швейцарская команда подала в ФИА заявку на 19 декабря, чтобы провести в этот день презентацию машины, сообщает Auto Motor und Sport. К презентации болидов на следующий сезон будет приковано особое внимание из-за изменения технического регламента с 2017 года.

Напомним, что "Заубер" ранее подписал контракт с "Феррари", согласно которому будет использовать моторы итальянского производителя образца 2016 года. Именно это позволило "Зауберу" быстро построить новый болид, исходя из параметров уже использованного двигателя.