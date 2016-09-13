"Заубер" не собирается впредь подписывать пилотов, за которых платят спонсоры

Глава "Заубера" Мониша Кальтенборн подчеркнула, что в следующем сезоне команда, получившая нового спонсора, будет ориентироваться при формировании состава пилотов на их талант, а не на партнерские деньги. Ранее швейцарцев обвиняли в том, что они нанимают так называемых рента-драйверов, за участие которых платит спонсор.

– Мы в "Заубере" никогда не принимали решений только на основании финансовой выгоды, – цитирует Motorsport Кальтенборн. – Да, этот вопрос должен учитываться, но мы всегда смотрели в первую очередь на пилота, на его качества. При выборе состава на следующий год мы сперва изучим талант гонщика, а потом посмотрим на сопутствующие факторы. И Наср, и Эрикссон хорошо себя показали. Это был непростой сезон из-за всех проблем. Но они работали хорошо.