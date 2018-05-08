"Заубер" мог уволить Зандера из-за выпивки

Причиной увольнения Йорга Зандера с поста технического директора "Заубера" могло быть злоупотребление алкоголем. Как сообщает Blick, именно из-за нескольких инцидентов, связанных с выпивкой, Зандер и был отправлен в отставку спустя 18 месяцев после назначения. В "Заубере" детали не комментируют.
– Мы оказались в весьма неловком положении, – отметил руководитель команды Фредерик Вассер. – Но теперь нужно двигаться вперед, поскольку уже работаем над машиной на 2019 год.
ushakkolya
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
15:52
КолобокКолобков
Мог??? Да об этом неделю назад ВСЕ написали. ********************* КолобокКолобков Причина не называется ???? Вы шутите что-ли? Уже написали, что бухал на рабочем месте. Да достаточно на его рожу посмотреть... *************************************
15:48