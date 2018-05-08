"Заубер" мог уволить Зандера из-за выпивки

Причиной увольнения Йорга Зандера с поста технического директора "Заубера" могло быть злоупотребление алкоголем. Как сообщает Blick, именно из-за нескольких инцидентов, связанных с выпивкой, Зандер и был отправлен в отставку спустя 18 месяцев после назначения. В "Заубере" детали не комментируют.

– Мы оказались в весьма неловком положении, – отметил руководитель команды Фредерик Вассер. – Но теперь нужно двигаться вперед, поскольку уже работаем над машиной на 2019 год.