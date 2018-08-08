Зак Браун: "В "Торо Россо" и "Ред Булле" расстроены тем, что потеряли Ки"

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун подтвердил, что Джеймс Ки присоединится к команде. Сейчас он занимает пост технического директора "Торо Россо", и итальянская команда утверждает, что специалист останется с ней.

– Мы уже наняли Ки, он станет нашим техническим директором, – цитирует F1Today Брауна. – Но пока нет даты старта сотрудничества. У него есть текущее соглашение с "Торо Россо", конечно, мы не станем нарушать договор. Думаю, что "Торо Россо" и "Ред Булл" просто расстроены тем, что теряют такой талант. Это один из лучших технических руководителей в пелотоне. Поэтому мы рады, что он будет с нами.