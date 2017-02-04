Зак Браун: "В США должно быть больше гонок"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун считает, что с приходом новых владельцев "Формула-1" должна проводить больше гонок в США. По его мнению, в этом есть коммерческий смысл.

– Нам нужна еще гонка в США, – цитирует Motorsport Брауна. – В Остине проделана хорошая работа, у нас появилась команда "Хаас" из США. Будет здорово увидеть американского пилота в пелотоне. Это выгодно, потому что Liberty Media хорошо знает американский рынок. Но нужен баланс. Никто не собирается делать "Формулу-1" американским видом спорта. Это всего лишь одна страна, хоть и очень важная. Там есть потенциал для роста. В США любят автоспорт, нам нужно больше привлекать внимание болельщиков. Но у нас развивающийся чемпионат, так что мы должны открывать для себя и новые территории. Возможностей для роста масса.