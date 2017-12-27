Зак Браун: "У "Ред Булла" и "Рено" нездоровые отношения"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун упрекнул "Ред Булл" в плохом отношении к "Рено". Австрийская команда не раз критиковала своего моториста.

– Несмотря на все трудности, мы за последние три года не подвергали открытой критике "Хонду", – цитирует Racer Брауна. – Они тоже были расстроены, но мы не искали виноватых и хотели, чтобы "Хонда" осталась в "Формуле-1". Мы понимали, что так правильнее. У нас сохранились хорошие отношения, потому что быть надежным партнером важно. Это отличается от отношений между "Ред Буллом" и "Рено". У них нездоровые отношения. Они выигрывают гонки, а потом критикуют "Рено" по телевизору.