Зак Браун: "У "Макларена" есть запасной вариант на случай ухода Алонсо"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун отметил, что команда ведет переговоры о продлении контракта с Фернандо Алонсо. Ранее появилась информация, что испанец требует прекратить сотрудничество с "Хондой", поскольку ее двигатели неконкурентоспособны.

– Переговоры продолжаются, и они идут очень хорошо, – цитирует F1i Брауна. – Мы с ним побольше пообщаемся. Его решение будет основано на том, будем ли мы конкурентоспособными. Переговоры идут хорошо, но всегда должен быть запасной план. У нас он есть.