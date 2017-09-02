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Зак Браун: "У "Макларена" есть запасной вариант на случай ухода Алонсо"

Исполнительный директор "Макларена" Зак БРАУН. Фото AFP
Исполнительный директор "Макларена" Зак БРАУН. Фото AFP

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун отметил, что команда ведет переговоры о продлении контракта с Фернандо Алонсо. Ранее появилась информация, что испанец требует прекратить сотрудничество с "Хондой", поскольку ее двигатели неконкурентоспособны.

– Переговоры продолжаются, и они идут очень хорошо, – цитирует F1i Брауна. – Мы с ним побольше пообщаемся. Его решение будет основано на том, будем ли мы конкурентоспособными. Переговоры идут хорошо, но всегда должен быть запасной план. У нас он есть.

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