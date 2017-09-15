Зак Браун: "С "Рено" "Макларен" будет бороться за победы"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун высоко оценил перспективы сотрудничества с "Рено". С 2018 года французский моторист будет поставлять британской команде двигатели.

– Это сотрудничество дает нам необходимую стабильность, которая нужна для продвижения технической программы на 2018 год, – цитирует F1i Брауна. – Мы теперь спокойно можем смотреть вперед. "Макларен" всегда стремился к долгосрочным отношениям с партнерами и поставщиками. Уверены, что с "Рено" мы выйдем на новый уровень и сделаем конкурентоспособную машину, которая будет бороться за победы.