13:17 | ФОРМУЛА-1

Зак Браун: "Не терпится внести вклад в развитие "Макларена"

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45-летний специалист в спортивном маркетинге Зак Браун признался, что очень горд приступить к работе с "Маклареном". Он был назначен на пост исполнительного директора команды после отставки Рона Денниса.

– Я безмерно горд присоединиться к "Макларену", – цитирует F1i американца. – Я восхищен работой компании и с нетерпением жду возможности внести свою лепту в ее развитие. Мы работали с "Маклареном" в тесном сотрудничестве и ранее. Я был поражен талантом и амбициями сотрудников. Очень хочу, чтобы сильные стороны компании проявились еще ярче. Я смогу совмещать свою страсть, любовь к "Формуле-1" с беспрецедентным опытом в автоспорте и маркетинге.

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