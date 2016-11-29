Зак Браун: "Не исключаю, что Хэмилтон однажды вернется в "Макларен"

Новый исполнительный директор "Макларена" Зак Браун не исключил, что Льюис Хэмилтон может вернуться в команду, которую покинул в 2012 году. Ранее появились слухи, что британец может быть наказан "Мерседесом", с которым имеет контракт до конца 2018 года, за поведение по отношению к своему партнеру по команде Нико Росбергу.

– Я готов сделать все, чтобы у "Макларена" была пара лучших пилотов, – цитирует Sky Sports Брауна. – Сейчас у нас они есть. Уверен, что Вандорн проявит себя ярко. Хэмилтон отличный пилот, который многое значит для "Макларена". Конечно, я не исключаю, что однажды он вернется к нам. Но сейчас я доволен нынешними пилотами. В 2019 году или в 2020-м все будет возможно. Многое зависит от того, какие решения примут наши нынешние пилоты.