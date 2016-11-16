Зак Браун может возглавить "Макларен"

Бывший руководитель группы компаний CSM Sport & Entertainment Зак Браун может стать исполнительным директором "Макларена". Как сообщает The Times, команда начала поиск нового руководителя после отставки Рона Денниса. Браун рассматривается в качестве одного из приоритетных вариантов, поскольку он имеет обширные связи в спортивном и маркетинговом бизнесе.

Конкуренцию "Макларену" в споре за Брауна составит компания Liberty Media, которая приобретает права на бренд "Формулы-1". Сам Браун ранее отмечал, что хочет заняться работой в "Королевских гонках".