Зак Браун: "Мои приоритеты в "Макларене" - поиск титульного спонсора и работа с фанатами"

Новый исполнительный директор "Макларена" Зак Браун отметил, что одной из важнейших задач для него будет поиск титульного спонсора для команды. Она выступает в последние сезоны без титульного партнера из-за не самых лучших результатов.

– Очевидно, что для нас поиск коммерческого титульного партнера будет приоритетом, – цитирует F1i Брауна. – Но это в планах на 2018 год, потому что на следующий сезон все контракты подписаны. У меня нет никаких козырей в рукаве сейчас. Но помимо спонсоров я буду сосредоточен на работе с болельщиками. Мы должны улучшить взаимодействие с фанатами. Это привлечет и спонсоров. Все здесь взаимосвязано. И важно показывать хорошие результаты, потому что болельщики любят победителей.