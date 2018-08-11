Зак Браун: "Макларену" нужен сплав молодости и опыта"

Руководитель "Макларена" Зак Браун сказал, что команде нужен как молодой, так и опытный пилот.

- Слишком много всего находится в движении [на рынке пилотов], – цитирует Брауна Motorsport.com. – В таких ситуациях нужно держать все двери открытыми и ждать, пока костяшки домино начнут сыпаться. Иногда это в вашей власти, иногда нет. Мы знаем наш контракт со Стоффелем Вандорном. Мы смотрим, какие возможности будут или не будут доступны, ждем, что решит Фернандо Алонсо. Речь ведь еще и полном наборе пилотов – нужно, чтобы был и опыт, и молодость, особенно в нашей ситуации. Мы перестраиваемся, и иметь двух молодых пилотов в машине было бы не идеально. Если бы наша машина была лучше, тогда мы могли бы рискнуть двумя молодыми гонщиками.