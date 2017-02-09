22:48 9 февраля | ФОРМУЛА-1

Зак Браун: "Макларен" в предстоящем сезоне не сможет выигрывать гонки"

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Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун подчеркнул, что шансов проявить себя в предстоящем сезоне у его команды нет. Браун отметил, что последние результаты конюшни не могут никого устраивать.

– Хочу подчеркнуть, что в этом году мы не сможем побеждать в гонках, – цитирует Marca Брауна. – Понятно, что все мы очень расстроены, поскольку все стремятся побеждать. Не думаю, что хоть кого-то устраивали результаты команды в последних сезонах. Будем прогрессировать шаг за шагом и, вероятно, в конце сезона-2017 мы сможем дать оптимистичный прогноз на 2018 год.

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