Зак Браун: "Макларен" в предстоящем сезоне не сможет выигрывать гонки"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун подчеркнул, что шансов проявить себя в предстоящем сезоне у его команды нет. Браун отметил, что последние результаты конюшни не могут никого устраивать.

– Хочу подчеркнуть, что в этом году мы не сможем побеждать в гонках, – цитирует Marca Брауна. – Понятно, что все мы очень расстроены, поскольку все стремятся побеждать. Не думаю, что хоть кого-то устраивали результаты команды в последних сезонах. Будем прогрессировать шаг за шагом и, вероятно, в конце сезона-2017 мы сможем дать оптимистичный прогноз на 2018 год.