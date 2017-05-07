Зак Браун: "Макларен" не будет использовать двигатели "Мерседеса"

Глава "Макларена" Зак Браун опроверг слухи о том, что в следующем сезоне команда будет использовать двигатели "Мерседеса". Такие разговоры появились на фоне новой неудачи моторов "Хонды" в 2017 году.

– Мы не будем использовать двигатели "Мерседеса" в следующем году, – цитирует F1i Брауна. – Конечно, нынешние результаты расстраивают, но мы настроены серьезно. Команда движется в правильном направлении и не собирается отступать. Ситуацию в одночасье не изменить. Мы прилагаем все усилия для этого.