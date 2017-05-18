Зак Браун: "Макларен" должен обеспечить Алонсо машину, достойную его таланта"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун подчеркнул, что понимает позицию своего гонщика Фернандо Алонсо. Испанец хочет, чтобы команда убедила его до сентября в своей способности создать конкурентоспособный болид.

– Я полностью понимаю позицию Алонсо, – цитирует F1i Брауна. – Это двукратный чемпион мира, который хочет выиграть третий титул до завершения карьеры, добиваться успеха на машине в каждой гонке. Он хочет остаться с нами, потому что любит "Макларен". Но мы должны обеспечить ему болид, достойный его таланта.